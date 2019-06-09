رئيس جامعة بنها يجري حركة تعيينات جديدة

أصدر الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، عددا من قرارات التعيين الجديدة، التي نصت على تعيين الدكتور محمد سعد إسماعيل، الأستاذ بقسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية وكيلا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتجديد تعيين الدكتور عزت فرج الخياط، الأستاذ المتفرغ بقسم وقاية النبات بكلية الزراعة مديرا لمركز التعليم الإلكتروني المدمج بالجامعة.

كما قرر رئيس جامعة بنها تجديد تكليف الدكتور جمال عبدالرحيم سوسة، الأستاذ بكلية الطب البيطري، مشرفا عاما على المدن الجامعية، وتجديد تكليف الدكتور سيد عبدالونيس عبدالله، المدرس بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة بشبرا، مشرفا عاما على المدينة الجامعية بشبرا.

كما شملت القرارات، التي أصدرها رئيس الجامعة، تجديد تكليف الدكتور أيمن سمير، الأستاذ المساعد بقسم الباثولوجيا الاكلينيكية بكلية الطب البيطري للعمل مديرا لمركز الابتكار وريادة الأعمال، وتجديد تكليف الدكتورة منار حسني عبدالحميد، المدرس بقسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة ببنها، للعمل نائبا لمدير مركز الابتكار وريادة الأعمال، وتكليف أمينة أنور، أمين عام الجامعة الأسبق، للعمل مستشارا ماليا لرئيس الجامعة، وتجديد تكليف أسامة أبوالخير، مدير عام العلاقات الثقافية السابق، للعمل منسقا لقطاع العلاقات الثقافية والبعثات للدراسات العليا والبحوث.

كما شملت القرارات أيضا تكليف وائل فؤاد علي، أخصائى حاسب آلى أول، للقيام بمهام مدير عام أمانة مجالس الجامعة ولحين صدور قرار آخر، وتكليف مصطفى عبدالرحمن أبوالدهب، أخصائي شؤون مالية أول للقيام بمهام مدير عام كلية التجارة ولحين صدور قرار آخر، وتكليف رأفت عبدالعزيز عبدالله، أخصائي شؤون تعليم أول للقيام بمهام مدير عام الإدارة العامة للدراسات العليا ولحين صدور قرار آخر، وتكليف رمضان علي محمد، كبير أخصائيين شئون مالية للقيام بمهام مدير عام الإدارة العامة للحسابات والموازنة ولحين صدور قرار آخر، وتكليف مجدي علي لاشين، أخصائي تطبيق نظم ولوائح أول للقيام بمهام مدير عام الإدارة العامة لشئون أعضاء هيئة التدريس ولحين صدور قرار آخر.