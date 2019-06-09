دمياط الرياضي يتعاقد مع شركة لتسويق اللاعبين: عودة بعبع أندية الأضواء

تعاقد مجلس إدارة نادي دمياط، برئاسة محمد أبو جنبة، مع شركة "SCORE" للخدمات الرياضية وتسويق اللاعبين، لرعاية الفريق الأول وفرق الناشئين وقطاع البراعم للموسم الجديد 2019 – 2020.

وتشكل الشركة الأجهزة الفنية والإدارية للفريق الأول بالنادي، وكذلك قطاع الناشئين، وصرف المرتبات والبدلات وتدعيم النادي.

وقال محمد أبو جنبه، في بيان له، اليوم، "اتخذنا هذه الخطوة والتي تحدث للمرة الأولى في دمياط نظرا لضعف الموارد المالية بالنادي، وتكون هذه خطوة جديدة على الطريق في سبيل تحقيق النتائج الطيبة والعودة مرة أخرى للدوري الممتاز والتخطيط لما هو قادم لعودة الأمجاد والعصر الذهبي لفريق دمياط، حينما كان بعبعا كبيرا لكبار أندية الأضواء والشهرة".

وأكد العميد أحمد محيي، مدير الكرة، أن التعاقد لرعاية النادي سيمثل خطوة جريئة وارتياحا كبيرا لدى الأوساط الرياضية بصفة عامة وفي نادي دمياط الرياضي بصفة خاصة، حيث "إننا سنقوم بتدعيم الفريق الأول بعدد كبير من اللاعبين السوبر، الذين لديهم الخبرة الكافية في هذا الدوري من أجل تحقيق حلمنا جميعا بالصعود".