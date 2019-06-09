ردود فعل إيجابية حققتها الفنانة الصاعدة هبة محمد بعد مشاركتها في مسلسلي "كلبش" و"حدوتة مرة"، بالموسم الرمضانى الماضي، وتستعد خلال الفترة المقبلة إلى خوض تجربة سينمائية جديدة، حيث تعلن عن تفاصيلها بمجرد التعاقد عليها بشكل رسمي.

كانت الإعلانات البوابة الرئيسية أمام هبة في الدخول إلى الساحة الفنية، حيث كانت تسيطر عليها الرهبة في المرة الأولى التي تقف فيها أمام الكاميرا، إلا أنها سرعان ما اعتادت على التعامل معها، على حد تعبيرها في حديثها لـ"الوطن".

بعد تجربتها الأولى اكتشفت "هبة" شغفها بالتمثيل، حيث تسعى خلال الفترة المقبلة إلى ثقل موهبتها وتطوير أدواتها التمثيلية، بالإضافة إلى اكتشاف ذاتها، وعن الأدوار التي ترغب في تقديمها الفترة المقبلة، أوضحت: "الفتاة الشعبية قد تكون تجربة مختلفة بالنسبة لي أرغب في تقديمها، خاصة أنها تختلف عن الأدوار التي قدمتها خلال الموسم الرمضاني، ومتحمسة جدا للسينما فلها مذاق مختلف عن الدراما التلفزيونية".