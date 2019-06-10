تواجدت عدد من الشخصيات مدينة الغردقة في زيارات غير رسمية، فوصل وزير الشئون الخارجية الإسباني، جوزيف بوريل، وكان في استقباله اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر.

كما وصل أمس، إلى مدينة الغردقة، حارس مرمى فريق ريال مدريد كيلور نافاس، بصحبة عائلته، وذلك لاستكمال قضاء إجازته ؛حيث تعد زيارة نافاس، والتي كان قد بدأها بدأ يوم الخميس الماضي بالمتحف المصري بالتحرير، ثم خان الخليلي ثم العشاء على نيل القاهرة.

وعن كيفية الاستفادة سياحيا من هذه الزيارات، قال حسن نحلة بمنصب نقيب المرشدين السياحيين، إن هذه الزيارات تعد عاملًا قويًا للتشجيع على السياحة في مصر، موضحا أن هذه الزيارات ستساعد بشكل كبير على حركة السياحة في مدينة الغردقة في الفترة المقبلة.

وأضاف نحلة لـ"الوطن"، أن هذه الزيارات ليتم الاستفادة منها سياحيا لا بد من تغطيها إعلاميا بصورة جيدة، في وسائل الإعلام المختلفة، موضحا أنه يجب أن تقوم هيئة التنشيط السياحي، إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة، بتوزيع المادة المصورة على مكاتب مصر السياحية بالعالم، ويتم عمل فيلم قصير عن هذه الزيارات.

وأكد نقيب المرشدين السياحيين أنه لا بد من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج السياحي لهذه الزيارات، عن طريق عرض صور الزيارة المختلفة، بالإضافة إلى نشر فيديوهات قصيرة وصورة ومعلومات عن طبيعة المكان السياحي، حتى يكون عاملا لجذب الأجانب لزيارته.