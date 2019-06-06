العيد في الغردقة.. فنادق سياحية للأغنياء وحصان وتروسيكل للفقراء

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ماتت "مهرته" بماس كهربائي.. فعوضته المحكمة بـ"20 ألف جنيه"

ماتت "مهرته" بماس كهربائي.. فعوضته المحكمة بـ"20 ألف جنيه"

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