العيد في الغردقة.. فنادق سياحية للأغنياء وحصان وتروسيكل للفقراء

تتباين مظاهر الاحتفالات بعيد الفطر المبارك بمدينة الغردقة السياحية، حسب القدرة المادية للمواطنين، حيث تستقبل فنادق الغردقة الآلاف من المصطافين والزائرين من مختلف محافظات مصر والوطن العربي لقضاء إجازة العيد.

وتمتلك محافظة البحرالأحمر 278 فندقًا ومنتجعًا سياحيًا تحوي أكثر من 83 غرفة سياحية، تحظى مدينة الغردقة بمعظمها والتي تعتبر من أكثر مدن مصر استقبالا للوافدين في الأعياد والمناسبات الرسمية، حيث الشواطيء والرحلات السياحية البحرية والسفاري والبرامج الترفيهية المتنوعة والحفلات الخاصة الصاخبة في بعض الفنادق.

تختلف أسعار الفنادق، حسب تصنيفها السياحي وتبدأ من ألفان للغرفة المزدوجة في الليلة، وتصل في فنادق السبعة نجوم إلى 13 ألف جنيه في الليلة، وعلى العكس تمامًا نجد الفقراء يحتفلون بعيد الفطر المبارك على طريقتهم.

رصدت كاميرا "الوطن" مظاهر احتفال الطبقة الفقيرة بالغردقة بعيد الفطر، حيث التقطت مجموعة من الأطفال يجدون سعادتهم في امتطاء الحصان أو التروسيكل، ولا تزيد الجولة على جنيه واحد للتروسيكل، وخمسة جنيهات للحصان، أو جولة بسيارة سوزوكي على أحد شواطيء الغردقة مقابل ثلاثة جنيهات.

وتنتشر بمنطقة الدهار أو السوق القديم بوسط مدينة الغردقة، المراجيح أو ملاهي الغلابة كما يطلقون عليها، وهي أكثر إقبالا وسعرها جنيهًا للطفل الواحد، ويذهب البعض لحدائق الملاهي، حيث سعر اللعبة بها يتراوح بين خمسة إلى عشرة جنيهات.

وفي الوقت الذي يدفع فيه المصطافين، آلاف الجنيهات في شواطي الفنادق السياحية، يستمتع الفقراء بالشواطيء العامة بما لا يتعد 20 جنيهًا لتذكرة الدخول للفرد الواحد.

وتمتلك مدينة الغردقة أربعة شواطيء عامة تفتح أبوابها للمصطافين والزائرين، أهمها شاطيء النادي الاجتماعي، شمال مدينة الغردقة، ويستوعب الآلاف من المصطافين والزائرين.

وثاني شواطيء الغردقة العامة هو شاطيء رقم 4 أو شاطيء ميريت، كما يطلق عليه أهالي الغردقة، ويقع بشارع الكورنيش. والثالث شاطيء رقم 5 ويقع بأشهر شوارع الغردقة، وهو شارع شيراتون، ثم يأتي شاطيء رقم 9 جنوب مدينة الغردقة.