وكيل زراعة دمياط يشكر مديري الإدارات لإزالة التعديات خلال العيد

عقد المهندس سميح عبدالسميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، اجتماعا، بحضور مديري الإدارات الزراعية بالمراكز وجهاز حماية الأراضي بالمديرية وبالمراكز.

وافتُتح الاجتماع بتقديم الشكر لجهاز حماية الأراضي واللجان المشكلة، لمتابعة أعمال التصدي للتعديات على الجهد المبذول، خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، وأسفرت الجهود عن النجاح في إحباط كل محاولات التعدي على الرقعة الزراعية وإزالتها في المهد فور وقوعها وقبل حدوث التعدي.

واشتمل الاجتماع على عرض لنماذج التدخل الفوري والتصدي لمحاولات التعدي، خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، كما شدد على ضرورة استمرار العمل بنفس الجهد، حفاظا على الرقعة الزراعية.