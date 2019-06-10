قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أمس الأحد، تغيير مواعيد العمل الرسمية بكل المصالح الحكومية بداية من اليوم الإثنين.

وأوضح الزملوط، أنه جرى تغيير مواعيد العمل الرسمية لتكون من السابعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، نظرًا لارتفاع درجات الحرارة، بدلًا من الثامنة صباحًا حتى الثالثة عصرًا.

وأشار الزملوط إلى أن القرار يأتي ضمن الاستعدادات التي اتخذتها المحافظة لمواجهة فصل الصيف، على أن يعمل بهذا القرار في كل المصالح الحكومية.

يذكر أن محافظة الوادي الجديد اتخذت هذه الإجراءات العام الماضي لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة وتسهيلا على المواطنين في إنهاء أعمالهم، وترشيدا للكهرباء في كل المصالح الحكومية.