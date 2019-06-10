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انطلاق مارثون الثانوية العامة

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اقتصادي: "الجنيه بيعمل ريمونتادا قدام الدولار.. والأسعار ستنخفض"

اقتصادي: "الجنيه بيعمل ريمونتادا قدام الدولار.. والأسعار ستنخفض"

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مستشار صندوق النقد السابق: برنامج الإصلاح الاقتصادي ينتهي خلال 6 شهور

محافظ الدقهلية في جولة ليلية بحي غرب يطلب رفع إشغالات المقاهي

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