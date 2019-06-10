علقت المخرجة كاملة أبو ذكري عن شكر دينا الشربيني لها على مسلسل "زي الشمس" قائلة: "وأنا أيضا أشكر دينا الشربيني ولا يوجد بيني وبين أي شخص في هذا العمل أي خلاف ولكن أنا ككاملة مسلسل (زي الشمس) ليس لي أي علاقة به فقد حذفته من السي في الخاص بي كمخرجة".

وأضافت أبو ذكري، لـ"الوطن": أنا قدمت "ذات"، "واحة الغروب"، "عن العشق والهوى"، بالإضافة إلى باقي أعمالي، أما "زي الشمس" ليس لي علاقة به تماما.

وكانت الفنانة دينا الشربيني، وجهت الشكر والتقدير للمخرجة كاملة أبو ذكري، التي شاركت في إخراج عدد من حلقات مسلسل "زي الشمس"، وذلك خلال حوار "دينا" في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على قناة "MBC مصر".

ووجهت "الشربيني"، الشكر والتقدير لكل فريق عمل مسلسل "زي الشمس"، والذين شاركوا في إخراجه بالشكل الأمثل، وكانت من ضمنهم المخرجة كاملة أبو ذكري.