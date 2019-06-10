كشف الدكتور رضا لاشين، مدير منتدى مصر للدراسات الاقتصادية والسياسية، عن أسباب ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي.

وأوضح لاشين خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E"، أننا كنا ننتج 20% مما نستهلكه ونستورد 80% من الباقي في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن قيمة الاستيراد تراجعت عما كان من قبل، وأن الصادرات المصرية زادت، وأن ذلك تسبب في تقلص عجز الميزان التجاري والذي انعكس على زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي.

وعن أسباب انخفاض قيمة الدولار، قال لاشين، إن زيادة تحويلات العاملين في الخارج والتي وصلت لـ29 مليار دولار وزيادة إيرادات قناة السويس وزيادة عائدات السياحة كانت وراء انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه.

وأكد مدير منتدى مصر للدراسات الاقتصادية والسياسية أن مشروع المليون ونصف المليون فدان ومشروع الـ100 ألف فدان صوب زراعية سيزيد الإنتاج الزراعي، موضحا "كل ما زودنا انتاجنا هينعكس على الاحتياطي النقدي وهينعكس على الفجوة بين الدولار والجنيه".

وشدد على أن الانخفاض في قيمة الدولار سيستمر حال استمرار الانتاج في مصر وزيادة الرقعة الزراعية في مصر.