بملامحها الهادئة وموهبتها المميزة استطاعت الفنانة الراحلة زهرة العلا، أن تحقق نجاحا في السينما المصرية وتصبح من علامات زمن الفن الجميل.

قدمت خلال مسيرتها العديد من الأعمال الفنية، تنوعت بين السينما والأعمال الدرامية التليفزيونية والمسرحيات تجاوزت الـ200 عمل فني، وكان من أهم المحطات في مسيرتها الفنية تكوينها مع الفنان الكوميدي الراحل إسماعيل ياسين، بطولة ثنائية في عدد من الأفلام السينمائية الناجحة.

ويحل اليوم 10 يونيو ذكرى ميلاد الفنانة زهرة العلا وتستعرض "الوطن" أبرز الأعمال السينمائية التي قدمتها بمشاركة الفنان إسماعيل ياسين.

كانت بداية التعاون بين الفنانة زهرة العلا وإسماعيل ياسين في عام 1954 بفيلم "بحبوح أفندي"، من إخراج يوسف معلوف، وفي عام 1955 قدما سويا فيلم "كابتن مصر" وشاركهما المطرب محمد الكحلاوي، وكانت تدور أحداث الفيلم حول شاب يعشق كرة القدم، ويحاول أن يصبح لاعبا محترفا، رغم معارضة أسرته، وبالفعل ينضم إلى فريق كرة قدم ويبدأ بتحقيق اانتصارات، وبنفس الوقت يقع في حب جارته، ويتفقا على الزواج، في نفس الوقت الذي يظهر شاب ثري يسعى ﻹفساد تلك العلاقة بينهما.

وفي عام 1956 شاركت زهرة العلا بدور البطولة النسائية أمام إسماعيل ياسين في فيلم "إسماعيل ياسين في البوليس" وجسدت شخصية خطيبته "سنية" وحقق الفيلم نجاحا كبيرا والفيلم ألفه السيد بدير ومن إخراج فطين عبدالوهاب.

وفي العام التالي يقدم المخرج زكي فطين عبدالوهاب تجربته الثانية في سلسلة الأفلام التي تحمل اسم إسماعيل ياسين ويقدمان فيلم "إسماعيل ياسين في الأسطول" وشاركت زهرة العلا بالفيلم وقدمت شخصية "نادية" ابنة عم إسماعيل ياسين وحبيبته.

وفي عام 1958 قدم الفنان إسماعيل ياسين فيلم "أبو عيون جريئة" بمشاركة زهرة العلا التي جسدت في الفيلم شخصية "نواعم" خطيبة إسماعيل ياسين، وفي عام 1959 شاركت زهرة العلا مرة أخرى إسماعيل ياسين في فيلم "إسماعيل ياسين في الطيران" للمخرج فطين عبدالوهاب وقدمت زهرة العلا في الفيلم شخصيتها الحقيقية.

وقدمت زهرة العلا عام 1961 فيلم "زوج بالإيجار" أمام إسماعيل ياسين ونجوى فؤاد، وجسدت خلال الفيلم شخصية "سامية"، وحقق الثنائي الفني بين إسماعيل ياسين وزهرة العلا، نجاحا كبيرا ففي عام 1961 قدما فيلم "ملك البترول" وكانت تجسد زهرة العلا في الفيلم شخصية "سلوى" حبيبة إسماعيل ياسين التي يرفض والدها زواجهما.

وكان آخر فيلم سينمائي جمع بين الفنانة زهرة العلا والفنان إسماعيل ياسين في عام 1963، فيلم "المجانين في نعيم" من إخراج حسن الصيفي، أما آخر الأفلام السينمائية التي شاركت فيها الفنانة زهرة العلا فيلم "أرض أرض" من بطولة فاروق الفيشاوي وإلهام شاهين عام 1998 وقررت بعد ذلك الابتعاد عن الأضواء والوسط الفني حتى فارقت الحياة في عام 2013.