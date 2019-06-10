حوار قديم لزهرة العلا: مفيش بطولة مطلقة.. واللي معاه قرشين بيعمل فيلم

تحلّ اليوم 18 ديسمبر ذكرى ميلاد الفنانة الجميلة زهرة العلا، التي ظل عطر فنها يفوح لسنوات طوال، واستمرت في تقديم أفضل ما لديها للفن، وأمتعت جمهورها بأجمل الأعمال الفنية، إذ قدمت على امتداد مشوارها الفنى نحو 120 فيلمًا و50 مسلسلًا تليفزيونيًا.

وفي حوار قديم لإحدى الصحف المصرية، سُألت زهرة العلا عن سبب ابتعاد المنتج الفنان عن العمل الفني آنذاك، وردت: "اللي أنا بسمعه دلوقتي إنّ كل واحد معاه قرشين، بيروح يشتري قصة ويرشح زيد وعبيد للفيلم".

وتذكرت خلال حوارها في 29 أبريل 1999، حين عرض عليها أحد المنتجين عملا، قائلة: "قلت له إنت الفلوس اللي معاك تاعبينك، وهو ليس له علاقة بالإنتاج، مين اللي خلاهم ينتجوا؟، أكيد ناس من الوسط الفني أقنعوهم ينتجوا".

وأضافت زهرة أنّ الأفلام قديمًا كانت تقوم عى أكثر من بطل، بالاختلاف عن حال السينما حاليا، التي تعتمد على أفلام من نوعية "البطل الواحد"، وأكدت أنّها كمشاهدة تفضل أنّ ترى أكثر من ممثل في العمل الواحد، على أنّ تصاب بالملل عند مشاهدتها فنان واحد طيلة العمل".

وتحدثت الفنانة الراحلة عن الفرق بين جيلها والجيل الذي سبقه، قائلة: "الجيل السابق كنت أشعر في أثناء العمل معه بالإخوة والترابط، وكل منهم يصفق للآخر، كلما قام بعمل جيد أو نجح في دور ما، وهو الأمر الذي يفتقده الجيل الحالي".

وعن البطولات المطلقة لبعض النجوم، قالت: "لا يوجد شيء يسمى بطولة مطلقة، فمثلًا فيلم (أريد حلًا) كانت فاتن حمامة وهي فنانة وأستاذة عظيمة وبجانبها أمينة رزق، والتي كان دورها لا يزيد عن لقطتين، ومع ذلك كان دور أمينة رزق القصير جدا رائعًا". كما أبدت "العلا" رأيها في التزايد المستمر لأجور الفنانين وقتها، قائلة: "هذه ليست مشكلة فالمنتج لا يدفع إلا إذا كان يعرف مسبقًا أنه سيعوض هذا الأجر، أضعاف ما دفعه".

ونوهت في حوارها عن خطورة تقديم الأفلام التي تناقش المخدرات: "كل دولة بها مخدرات، وبها أفلام تعالج هذه المشكلة، لكن في مصر نقوم باطلاع الشباب على أنواع المخدرات، أفلامنا بتوديهم للدمار دون معالجة".