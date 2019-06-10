أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغت 19 سفينة.

وأضاف المتحدث الإعلامي في بيان له اليوم، أن موانئ الهيئة شهدت تداول 100 شاحنة بضائع و427 سيارة حيث شملت حركة الواردات 33 شاحنة و419 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 67 شاحنة بضائع و8 سيارات.

وأوضح أن ميناء نويبع يستعد اليوم لاستقبال السفينة سينا فيما شهد الميناء أمس وصول وسفر السفينة سينا بينما يستقبل ميناء بورتوفيق السفينتين ستيلا دي ماري، Flower Of Sea.

كما يشهد ميناء سفاجا اليوم استقبال السفينة Dahlia Harmony بينما تغادر السفينتين أمانة والنوى إكسبريس فيما استقبل الميناء أمس العبارة القاهرة.