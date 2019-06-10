يشارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية كمتحدث رئيسي في المؤتمر الدولي عن دور الغاز الطبيعي في منطقة البحر المتوسط الذي ينظمه مرصد الطاقة المتوسطي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وتأتي مشاركة المهندس طارق الملا في المؤتمر بناء على دعوة تلقاها من أمين عام مرصد الطاقة المتوسطي "OME" الذي يعقد بالعاصمة الفرنسية خلال الفترة من 11 - 13 يونيه الحالي.

ومن المقرر أن يشارك في فعالياته عدد من وزراء البترول والطاقة ورئيس قطاع الطاقة بالمفوضية الأوروبية ولفيف من شركات الطاقة الفرنسية وشركات البترول والطاقة بدول المتوسط الأعضاء في المرصد.

وأكد الملا، أن مشاركة مصر في هذا المؤتمر تأتي في إطار حرصها على تعزيز شراكتها الاستراتيجية في مجال الطاقة مع كل من الاتحاد الأوروبي ودول المتوسط انطلاقاً من أهميتها في دعم مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة بالمنطقة.

ولفت إلى أن مرصد الطاقة المتوسطي هو منظمة دولية تعتبر بمثابة منصة مهمة للحوار والتعاون في مجال الطاقة بين دول البحر المتوسط وقارة أوروبا.

وأوضح الملا، أن زيارته للعاصمة الفرنسية تأتي كذلك في إطار تفعيل وتطوير التعاون المشترك بين مصر وفرنسا في مجال الطاقة ودعم الجهود الحالية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.

وسيعقد على هامش مشاركته في المؤتمر عدد من اللقاءات الثنائية مع مسؤولي الحكومة الفرنسية ورؤساء كبرى الشركات الفرنسية العاملة في مجال الطاقة لبحث سبل تعميق وتطوير التعاون المشترك بين البلدين.

كما يشارك الوزير كمتحدث رئيسي في جلسة مجلس الأعمال الفرنسي حول استراتيجية مصر في البترول والغاز والفرص الاستثمارية المتاحة بخاصة أمام الشركات الفرنسية الحاضرة في الجلسة التي يزيد عددها عن 40 شركة من مجلس الأعمال الفرنسي ورابطة موردي البترول والغاز الفرنسية.

ويتناول الوزير أهم الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية وقصص النجاح التي حققها قطاع البترول خلال الفترة الأخيرة والفرص الاستثمارية المتاحة.

كما سيشارك الملا في جلسة حول قطاع الغاز الطبيعي المصري، التي ينظمها المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية الذي يعد واحدا من أكبر منظمات الفكر الفرنسية لاستعراض دور مصر الرائد في صناعة الغاز الطبيعي بالمنطقة واستراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة بما يساعد في دعم جهود السلام بالمنطقة.