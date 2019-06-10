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بوتين: العالم وصل إلى نقطة خطرة

بوتين: العالم وصل إلى نقطة خطرة

إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط-البحر الأحمر

إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط-البحر الأحمر

مصر تشارك بمبادرة أفريقيا للطاقة المتجددة.. وعمران: فرصة لتبادل الخبرة

مصر تشارك بمبادرة أفريقيا للطاقة المتجددة.. وعمران: فرصة لتبادل الخبرة

حواس: يحق لمصر استرداد تمثال "توت عنخ آمون" من "كريستيز"

حواس: يحق لمصر استرداد تمثال "توت عنخ آمون" من "كريستيز"

ترامب يشيد بنفسه ويندب حظه: الإعلام فاسد ويتغاضى عن إنجازاتي

ترامب يشيد بنفسه ويندب حظه: الإعلام فاسد ويتغاضى عن إنجازاتي

"صحة الدقهلية": إصابة طالب ثانوية أزهرية بارتفاع درجة الحرارة

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