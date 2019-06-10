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انطلاق مارثون الثانوية العامة

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كارتر لـ"ترامب": أنفقنا أموالنا على الحروب.. والصين استثمرت في التنمية

كارتر لـ"ترامب": أنفقنا أموالنا على الحروب.. والصين استثمرت في التنمية

بـ"لغة وأسماء وأعلام عربية".. الاحتلال يدرّب جنوده على إسقاط طائرات

بـ"لغة وأسماء وأعلام عربية".. الاحتلال يدرّب جنوده على إسقاط طائرات

محافظ القليوبية يشدد على ضرورة تطوير المراكز التكنولوجية

محافظ القليوبية يشدد على ضرورة تطوير المراكز التكنولوجية

ارتياح بين طلاب الثانوية بالدقهلية حول الاقتصاد وانقسام بشأن الإحصاء

ارتياح بين طلاب الثانوية بالدقهلية حول الاقتصاد وانقسام بشأن الإحصاء

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