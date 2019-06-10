حقق فيلم "كازابلانكا"، مساء أمس، إيرادات وصلت إلى 3 ملايين و309 آلاف جنيه، للفنانين أمير كرارة وإياد نصار وغادة عادل وعمرو عبد الجليل، والمعروض بالسينمات حاليا ليصل إجمالي إيراداته منذ انطلاق موسم عيد الفطر 32 مليون جنيه.

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ"الوطن"، إن الشركة المنتجة بذلت جهودًا مضاعفة من أجل خروج العمل بهذه الصورة، وظهر ذلك بداية من البرومو التشويقي للجمهور، نظرًا لارتباط البعض بمشاهد الأكشن فهو بمثابة أداة لجذب الانتباه المشاهد.

ويدور الفيلم في إطار الإثارة والتشويق حول 3 أصدقاء يشكلون عصابة للسطو على السفن، يُطلق عليهم "هجامين البحر"، ويجرى تكليفهم بمهمة خطيرة ضد رجال المافيا، بعد السطو على شحنة ألماس كبيرة، لكن أحد الأصدقاء يقرر تنفيذ العملية لحسابه الشخصي ويهرب على المغرب، فتبدأ تصفية الحسابات والمعارك الضارية.

"كازابلانكا" من تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي فيلمز ووليد منصور والطاهر برودكشن، وبطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبدالجليل، إياد نصار، لبلبة، محمود البزاوي، أحمد داش، والفنان التركي خالد أرغنتش وعدد من النجوم كضيوف شرف وهم مصطفى شعبان ونيللي كريم وبيومي فؤاد وأحمد فهمي وآخرين.