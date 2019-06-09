قال النجم أحمد السقا، إنه يحضر للمشاركة في فيلم مع المخرج أحمد نادر جلال، والمؤلف محمد ناير، وإنتاج وليد صبري.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، أن الفيلم سيحمل اسم "العنكبوت"، مشيرًا إلى أن نوعية أفلام "الأكشن"، باتت تسيطر على السوق.

وتابع، أن السينما المصرية أصبحت تستخدم تقنية متقدمة ومتطورة للغاية، لافتًا إلى أن سيطرة أفلام "الأكشن" على سوق السينما في مصر لا تزعجه.

وعن منافسيه في مجال أفلام الأكشن، قال "السقا": "كلنا بنحب بعض، ومعنديش ضغينة تجاه أمير كرارة ولا أي حد، هو صاحب بيت، وممكن أدخل بيتنا ألاقيه بيتغدى عند والدتي، هو أطيب خلق الله، معندناش صراعات ولا غل، إحنا مش في حرب".