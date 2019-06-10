ناقشت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائبة أماني عزيز، طلبي إحاطة متعلقين باحتياجات بعض المساجد.

وناقشت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، طلب إحاطة مقدم من النائب صلاح عياد عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، بشأن عدم فرش كثير من المساجد بمدن (الحمام والعلمين والضبعة وسيوة) بمحافظة مطروح، رغم التقدم بطلبات لوزارة الأوقاف لفرشها، مطالبا بدعم وزارة الأوقاف وإعداد خطة عاجلة لفرش مساجد مطروح.

ورد جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، على طلب النائب، بتأكيده أن هناك بعض المساجد بمطروح مدرجة بالخطة رقم 12 للوزارة العام الجاري.

وقالت النائبة أماني عزيز رئيس الجلسة، إن اللجنة توصي بفرش المتاح من مساجد محافظة مطروح، مبينة أنها من المحافظات السياحية.

وأوضح الدكتور عمر حمروش أمين سر لجنة الشؤون الدينية، أن مطروح محافظة مترامية الأطراف ويجب دعم الوزارة لمحافظة مطروح.

كما نظرت اللجنة في طلب إحاطة من النائب هشام الحصري عضو مجلس النواب، بشأن انهيار سقف مسجد العزبة بقرية صدقا بمركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، أسفر عن إصابة 20 مواطنًا، وذلك في شهر فبراير الماضي، وتنازل النائب عن الطلب لأن أحد الأشخاص تبرع باستكمال بناء المسجد وترميمه.

وقال رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنه حتى مع تبرع فاعلي الخير، فإن إنشاء المساجد لابد أن يكون تحت إشراف هندسي.