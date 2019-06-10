أخبار ماتفوتكش| البرلمان يوافق مبدئيا على زيادة المعاشات 15%

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية:

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، التي عقدت بالأمس برئاسة الدكتور علي عبد العال، مبدئيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من 1 يوليو 2019، لأصحاب المعاشات، بحد أدنى 150 جنيها شهريا، ووضع مشروع القانون، حدًّا أدنى لإجمالي قيمة المعاش بنحو 900 جنيه شاملة كل الزيادات والإعانات.

نفت وزارة المالية إصدار أي بيانات صحفية، تتعلق بأسعار المشتقات البترولية أو الوقود، مؤكدة أن هناك من انتحل اسم الوزارة واستخدم "اللوجو الخاص" بها لإنشاء صفحة مزيفة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تبث الشائعات والأكاذيب بهدف نشر البلبلة وإثارة الرأى العام وتضليل المواطنين.

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نتيجة امتحان شهر مايو لطلاب الصف الأول الثانوي سوف يتم الإعلان عنها بداية الأسبوع المقبل، مرجحا أن يكون يوم الأحد.

أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن، تضرر أكثر من ثلاثة آلاف أسرة من جرّاء سيول الأمطار الغزيرة التي هطلت على محافظات لحج وعدن وتعز وحضرموت.

أعلنت شركة "ثري" لخدمات الهواتف المحمولة في المملكة المتحدة أنها ستدشن أولى خدمات نطاق الجيل الخامس في لندن في أغسطس، مضيفة أن هذه الخدمة ستغطي 25 مدينة وبلدة قبل نهاية العام الجاري.

انتحرت طالبة بالثانوي العام في المنيا، إثر نشوب مشاجرة مع والدها، الذي حاول إقناعها بعدم تقسيم المواد في امتحانات الثانوية العامة، تلقى اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بورود بلاغ إلي مركز شرطة ملوي من مستشفى المنيا الجامعي، يتضمن وصول "إ.م.م"، 19 عاما طالبة بالثانوية العامة ومقيمة بإحدي قرى مركز ملوي، مصابة بإدعاء تناول قرص غلة وعقب وصولها إلى المستشفى لفظت أنفاسها الأخيرة.

قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة، حبس موظف أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل زوجته داخل شقتهما بمدينة 15 مايو، وتبين من التحقيقات أن مشاجرة نشبت بين المتهم والمجني عليها، ثاني أيام العيد، وتمكنت مديرية أمن القاهرة، من القبض على شخص متهم بقتل زوجته في مشاجرة بنطاق قسم شرطة 15 مايو، وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين إحدى السيدات "مقيمة محل البلاغ، متوفية إثر إصابتها بعدة طعنات"، وزوجها بسبب خلافات زوجية بينهما، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الثاني على الأولى بسلاح أبيض"سكين"، مُحدثًا إصابتها المشار إليها والتي أودت بحياتها.

قال شريف نجل الفنان الراحل محمد نجم، لـ"الوطن"، إن أباه لم ير حلقة "شيخ الحارة" إلا بعد أن أرسلها صديق له من الكويت، موضحًا "لأننا في رمضان لا نتابع الأعمال الفنية، ونتفرغ للعبادة، وبمجرد أن شاهد أبي الفيديو، أصيب بضغط مرتفع وأمسك برأسه، وذهبنا به فورًا للمستشفى لعمل الفحوصات اللازمة".

لا تزال أزمة مسابقة الدوري الممتاز مشتعلة بين مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري برئاسة هاني أبوريدة، وبين محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وتكمن الأزمة في الاختلاف بشأن استكمال المسابقة سواء قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 أو بعد الانتهاء منها.

توج المنتخب البرتغالي بالنسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية، وذلك عقب انتصاره على هولندا بهدف نظيف في النهائي الذي ُأقيم على ملعب الدراجاو في البرتغال.