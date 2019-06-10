تسبب خلاف على بيع "البطيخ" في جريمة قتل بائع على يد آخر، بسبب أولوية الوقوف في مكان لبيع البطيخ في منطقة ناهيا ببولاق الدكرور.

وذكرت تحريات المباحث أنّ المتهم أمسك سكينا وسدد طعنات للمجني عليه في الرقبة والبطن، أودت بحياته في الحال، وتمكنت قوة أمنية من مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، من ضبط المتهم، والسلاح المستخدم في الجريمة.

وأوضحت تحريات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، أنّ الواقعة بدأت بورود إخطار لقسم بولاق الدكرور من مستشفى قصر العيني، بوصول بائع بطيخ (17 عاما) مقيم في ناهيا، وأصل بلدته ساقلتة سوهاج، جثة هامدة إثر إصابته بجرح طعني في البطن والرقبة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث الجيزة، تحت إشراف العميد أسامة عبدالفتاح رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، والعقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور، وبالفحص تبيّن حدوث مشاجرة بين المجني عليه وشاب يدعى "عبدالرحمن" (27 عاما) بائع بطيخ، بسبب مشادة كلامية بينهما لأولوية الوقوف بالمكان لبيع البطيخ، تطورت إلى مشاجرة، سدد خلالها المتهم طعنة للمجني عليه أودت بحياته.

وضبطت قوات الأمن المتهم الذي اعترف بجريمته، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.