مسؤول سابق بـ"الكهرباء": "متزنقوش التلاجة في الحيطة.. بتسحب تيار"

قال المهندس حافظ سلماوي، الرئيس الأسبق لجهاز تنظيم الكهرباء، إن التعريفة الخاصة باستهلاك الكهرباء من قبل المواطنين تنجح في إعادة تعويض شركات الكهرباء عن تكلفة نقل الكهرباء الحقيقية وتحفز المستهلك لعدم استهلاك الكهرباء بشكل مفرط.

وأضاف "سلماوي" خلال استضافته ببرنامج "السفيرة عزيزة" والذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه ورضوى حسن، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه على المستهلك التأكد من تهوية ظهر الثلاجات بالمنازل لارتفاع نسبة السحب على الكهرباء بسبب سوء التهوية: "بلاش المستهلكين يزنقوا التلاجة في الحيطة أو تكون بجانب البوتجاز، لازم تكون بعيدة عن الحيطة بـ15 سم على الأقل".

وأوضح أن التلفاز والريسيفر يشكلان 17% من استهلاك الكهرباء حتى دون تشغيلها "لما بيكون متوصل بالكهرباء ومنور مش شغال بيستهلك كهرباء".