ألقت أجهزة الأمن بالبحيرة، اليوم، القبض على المتهم بقتل صديقه، بطلق ناري من فرد خرطوش، بسبب خلافات مالية بينهما بمنطقة السعرانية التابعة لقسم كفر الدوار، وبحوزته سلاح الجريمة.

كان اللواء مجدي القمري، مدير الأمن، تلقى إخطارا من قسم شرطة كفر الدوار، بتلقي بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة وإطلاق نار بمنطقة السعرانية، خلف سوق الجملة للخضار، ووجود قتيل إثر طلق ناري.

انتقل الرائد حسام أبو وافية، رئيس مباحث قسم كفر الدوار، والنقيب محمد عطية، معاون المباحث، إلى مكان الجريمة، وتبين وجود خلافات سابقة بين المجنى عليه "رجب.م. ع"، 30 سنة، مقيم بمنطقة السعرانية، والمتهم "إبراهيم.س.ا"، 32 سنة، خلال جلسة صلح لإنهاء خلافات مالية، إلا أنهما اختلفا، فأخرج المتهم فرد خرطوش، وأطلق النار على المجني عليه.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في جريمة القتل، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وحُرر محضر بالواقعة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.