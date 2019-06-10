أشاد جمال القادرى، رئيس اتحاد عمال سوريا، بموقف مصر المساند للشعب السورى واللاجئين من بلاده، مؤكداً أنها احتوتهم وعاملتهم أفضل معاملة ودمجتهم مع المجتمع، ولم تضعهم فى مخيمات كما فعلت دول أخرى.

وأكد «القادرى»، فى كلمته خلال أعمال الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولى بمقر الأمم بجنيف، بمشاركة 187 دولة عضو فى منظمة العمل الدولية، اليوم، أن «أحداً لا يزايد على موقف مصر المحترم مع الشعب السورى، الذى يعمل فى بلده الثانى، كأنه يعيش فى سوريا تماماً، من خلال المشروعات التى يعملون بها فى جميع المجالات».

وقالت وزارة القوى العاملة، فى بيان اليوم، إن «منظمة العمل الدولية متفهمة لخطوات مصر منذ 2016 وحتى الآن، حيث كانت شريكاً أساسياً فى جميع التعديلات التى تم إدخالها على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم رقم 213 لسنة 2017، وأخذنا فى اعتبارنا جميع الملاحظات التى أبدتها لجنة الخبراء بالمنظمة منذ 2008 على قانون النقابات رقم 35 لسنة 1976، وأسهم القانون فى إحداث تغيير جذرى فى قاعدة التنظيم النقابى المصرى من خلال الانتخابات النقابية العمالية الأخيرة التى جاءت بعد انتظار دام 12 عاماً».

وعقدت المجموعة العربية اجتماعاً تنسيقياً بفرقها الثلاث، برئاسة فايز المطيرى، المدير العام لمنظمة العمل العربية، للتشاور بين الوفود حول الموضوعات ذات الاهتمام والمصالح المشتركة وتشكيل رئاسة وممثلى المجموعة فى كل من لجنتى التنسيق والصياغة.

وطالب «المطيرى» بضرورة استخدام العربية، والتوسع فيها من خلال المدخلات داخل اجتماعات منظمة العمل الدولية، موجهاً جميع أعضاء المجموعة الالتزام بذلك، وأكد أن القضية الفلسطينية قضية المجموعة العربية، مشدداً على ضرورة عقد ملتقى دولى للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضى العربية المحتلة الأخرى، على هامش أعمال الدورة.