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ياسر جلال: "فان ديزل بيظهر بنفس التيشيرت بكل أفلامه.. أنا عملت 3 قصات"

ياسر جلال: "فان ديزل بيظهر بنفس التيشيرت بكل أفلامه.. أنا عملت 3 قصات"

متحدث البرلمان عن زيادة موازنة المجلس: "النواب مزادوش جنيه"

متحدث البرلمان عن زيادة موازنة المجلس: "النواب مزادوش جنيه"

إحالة 91 من الأطباء والممرضين والموظفين بالبحيرة للتحقيق

إحالة 91 من الأطباء والممرضين والموظفين بالبحيرة للتحقيق

"القومي للمسرح" يستحدث جائزة ومسابقة باسم لينين الرملي

"القومي للمسرح" يستحدث جائزة ومسابقة باسم لينين الرملي

فتحي عبدالوهاب: نجوم "لمس أكتاف" ساعدوا بعضهم لتطوير الأداء

فتحي عبدالوهاب: نجوم "لمس أكتاف" ساعدوا بعضهم لتطوير الأداء

"يُطبّق في شارعين".. تعرف على شروط التقدم لمشروع "30 - 6" في كفر الشيخ

"يُطبّق في شارعين".. تعرف على شروط التقدم لمشروع "30 - 6" في كفر الشيخ

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أسرة أحمد خالد توفيق: محبوه تبرعوا بـ"عمرة" في ذكرى ميلاده

"البحوث الفلكية" عن اصطدام كوكب ضخم بالأرض: الحسابات قد تؤكد ذلك.. لكن لن يحدث

"البحوث الفلكية" عن اصطدام كوكب ضخم بالأرض: الحسابات قد تؤكد ذلك.. لكن لن يحدث

"ادخلوها آمنين" مصر تفتح ذراعيها للسوريين.. والسيسي: "الموجود بنقسمه"

"ادخلوها آمنين" مصر تفتح ذراعيها للسوريين.. والسيسي: "الموجود بنقسمه"

«طلبة» عاش على خير «سمك الملاحات»: «اتجوزت 3 وخلفت 9.. دلوقتى عليه العوض»

«طلبة» عاش على خير «سمك الملاحات»: «اتجوزت 3 وخلفت 9.. دلوقتى عليه العوض»

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