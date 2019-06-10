قالت الفنانة مها أبو عوف إنَّ "الحالة الصحية لشقيقها عزت لم تستقر حتى الآن، ولكن بدأ يفتح عينه مساء أمس، وهذه تعتبر استجابة رغم أنها بسيطة جدا، ولكن مؤشر استجابة الحالة للعلاج، وبدأ يشعر من حوله فكانت حالته صباح أمس مقلقة، ولكن الحمد لله بدأ يستجيب وطلبت من الجمهور الدعاء له لاجتياز هذه المحنة".

وأضافت مها، لـ"الوطن": "عزت يعاني من عدة أشياء منها الضغط الذي بدأ يتحسن، كما أنه دخل المستشفى بسبب إصابته بالجفاف".

وعن تضارب الحالة الصحية للفنان عزت أبو عوف بين مستقرة وخطرة، قالت مها: "أرجو من السادة الإعلاميين لا يأخذوا تصريحات إلا مني أنا أو من مريم ابنته".