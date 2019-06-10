تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، استاد القاهرة، للاطمئنان على الاستعدادات النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم والتى تستضيفها مصر يوم 21 يونيو الحالى.

وتفقد مدبولى أرضية الاستاد، التى تم الانتهاء من الأعمال بها، لتكون على أكمل وجه مع انطلاق البطولة، كما اطمأن على الانتهاء من تطوير غرف خلع الملابس للاعبين، كما تفقد ما تم من تغيير وتطوير ديكورات المدخل للمقصورة الرئيسية.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن زيارة مدبولي تأتي بهدف الوقوف على كل التجهيزات الخاصة باستاد القاهرة، والذي سيشهد فعاليات حفل افتتاح البطولة الأفريقية الأبرز والمباراة الافتتاحية، التى ستجمع بين منتخبنا الوطني ونظيرة الزيمبابوي، مساء يوم 21 يونيو، كما يشهد إجراء مباريات المنتخب الوطني، حيث قام رئيس الوزراء بجولة في مختلف أنحاء الاستاد وتفقد حالة الطرق المؤدية إليه، والتى تم الانتهاء من تطويرها.