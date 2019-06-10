فتحي عبدالوهاب: نجوم "لمس أكتاف" ساعدوا بعضهم لتطوير الأداء

قال الفنان فتحي عبدالوهاب، إن الفنانين المشاركين بمسلسل "لمس أكتاف" كانوا ينصحون بعضهم البعض لتطوير حركاتهم أمام الكاميرا ورد الفعل الخاص بالفنان في لقطة ما حتى يخرج العمل في أبهى صورة.

وأضاف "عبدالوهاب" خلال استضافته ببرنامج "كل يوم" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على فضائية "ON E"، أن المشاركين في العمل كانوا يستمتعون في العمل كفريق متكامل يساعد كل منهم الآخر، موضحا أن أقسى رقيب على الفنان هو الفنان نفسه وضميره "دي مش حاجة أنا بدعيها وأي فنان أقسي رقيب عليه هو نفسه وأولها الرقابة الفنية".