كلف اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، مسؤولي التضامن الاجتماعي بتوفير المعاشات والمساعدات المادية والعينية اللازمة لبعض الحالات الإنسانية، بسبب ظروفهم الاجتماعية الصعبة.

جاء ذلك، خلال اللقاء الأسبوعي لخدمة المواطنين، الذي عقده محافظ الفيوم، بديوان عام المحافظة، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم.

ووجه محافظ الفيوم، بعض الجمعيات الأهلية بدراسة إقامة مشروعات صغيرة لبعض الحالات، كما كلف وكيل وزارة القوى العاملة، بتوفير وظائف لبعض الشباب بالقطاع الخاص.

كما كلف محافظ الفيوم، مسؤول التفتيش المالي والإداري بفحص شكوى أحد المواطنين لتضرره من إقامة منشأة فندقية دون ترخيص بقرية تونس، وفحص شكوى أحد المواطنيين، لتضرره من إزالة مزرعة الدواجن الخاصة به بقرية المستقبل بمركز يوسف الصديق، وتحويل شكوى فصل معلمة بمدرسة نفيسة الحصري للتفتيش المالي والإداري، كما كلف وكيل وزارة الصحة بتحويل أحد المواطنيين إلى المستشفى، لتوقيع الكشف الطبي عليه، وتوفير العلاج اللازم لبعض الحالات المرضية.

كما أصدر محافظ الفيوم، توجيهاته لرئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي لحل مشكلة انقطاع المياه بقرية مجلي حنا بمركز إطسا، كما كلف مسؤول مجلس مدينة سنورس بفحص شكوى أهالي قرية سنهور القبلية بغلق مغسلة دون ترخيص، كما كلف مسؤول مجلس مدينة الفيوم، بفحص شكوى أحد المواطنين لتضرره من غرق منزله بسبب خزانات مياه الصرف الصحي الخاصة بالجيران بجوار مستشفى الصدر.

حضر اللقاء اللواء عبدالقادر النوري، سكرتير عام المحافظة، ووكلاء الوزارة، ورؤساء المدن، والمصالح، ومديري العموم، وعدد من ممثلى الجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني، وممثلين عن المجلس القومي للمرأة، ورئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، للاستماع لشكاوى المواطنين وتقديم الحلول المناسبة لها.