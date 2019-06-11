رحلة مع 78 فنانا عالميا من 52 دولة يمثلون اتجاهات ومدارس فكرية وفنية مختلفة، قادتها وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبد الدايم، معهم، وذلك في افتتاح بينالي القاهرة الدولي، والذي عاد للحياة بنستخته الـ13، بعد توقف دام لأكثر من 8 سنوات، كما حَلَّ الفرنسى العالمى جيرار جاروست، على وزيرة الثقافة كـ"ضيف شرف".

الوزيرة طافت، خلال الجولة، القاعات التي تحتضن الأعمال المشاركة في "قصر الفنون، متحف الفن الحديث، مجمع الفنون بالزمالك" فى حضور الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، وعمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق، وعدد من السفراء العرب والأفارقة والأجانب.

عبد الدايم: عظمة الآثار الفرعونية تشهد على السبق المصري في مجال التشكيل

قالت "عبد الدايم" إن عودة البينالي تؤكد ريادة مصر وتعكس مكانتها وأهميتها في قلب العالم، وأن عودته إلى الخارطة الثقافية، يعكس إيمان الوطن بالدور الهام للقوى الناعمة فى مد جسور التواصل مع دول العالم، وقدرتها على تطوير المجتمع والارتقاء بالسلوك.

وأضافت أن الأعمال الفنية تمثل ثقافات وأفكار وقضايا ورؤي من مختلف أرجاء الأرض مشيرة إلى ردود أفعال الفنانين المشاركين في نقل صورة حضارية إلى بلادهم عن مصر، باعتبار البينالي بات معلما ثقافيا وسياحيا لها.

ونوهت أنها تخاطب العالم من خلال فنونها التى برعت فيها منذ فجر التاريخ، حيث تمتعت بالسبق في مجال التشكيل، ويشهد على ذلك عظمة الآثار الفرعونية التى توارثتها الأجيال من معابد ومنحوتات وصروح ما زالت تحتفظ بالكثير من رونقها.

وأشارت إلى أن عنوان هذه الدورة "نحو الشرق" يوجه دعوة إلى فنانى العالم لزيارة مهد الحضارة، واستلهام سحر الشرق وتقاليده وتاريخه في أعمال تثري سجلات الإبداع الإنسانى.

من جهته، قال رئيس قطاع الفنون التشكيلية، إن إقامة الدورة الـ13 من بينالى القاهرة الدولي، تدعو للفخر، وتبرز قوة الإرادة المصرية فى مواجهة التحديات والصعاب التى تم تجاوزها، ليولد من جديد حدث عالمي ينافس نظرائه على الساحة الدولية، ويواكب الإنجازات التى تشهدها البلاد حاليا في المجالات كافة.

وأوضح قوميسير عام بينالي القاهرة الدولي، أن الدورة الـ13 منه تتميز بالثراء الفني، وتجمع فى سيناريو العرض، مختلف أنواع الفنون التشكيلية التقليدية والحديثة، وتستمر حتى 10 أغسطس المقبل.