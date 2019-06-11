تفقد اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، الترتيبات النهائية لسور الاستاد وشارع 306 وكورنيش ترعة القاصد، والتى يتجاوز حجم استثماراتها 350 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال جولته، الاثنين، التي بدأها بتفقد الترتيبات والأعمال النهائية بشارع 306 قبيل افتتاحه للمواطنين المقام على مساحة 2406م2، والذي يضم 32 وحدة متعددة الأغراض ووحدة بيع لذوي القدرات الخاصة وشركة أمن وشركة نظافة.

وخلال التفقد، وجه محافظ الغربية بالعمل على الانتهاء من كل التجهيزات، يوم الخميس المقبل، مع عمل "رامب" لعبور المشاة وتخطيطه أمام البوابة الرئيسية للشارع، بجانب تنسيق حي ثان طنطا مع مديرية الطرق، لتسوية الأرض المقابلة للشارع وتغطيتها بطبقة رملية مع استكمال ودهان البلدورات الخاصة بالأرض.

يشار إلى أن مشروع 306 "تحيا مصر" أول مشروع يجري إنشاؤه بمحافظة الغربية، والثاني على مستوى الجمهورية، يستهدف خلق متنفس جيد، ويقدم خدمة متميزة للمواطنين ويوفر فرص عمل للشباب بصفة مباشرة وغير مباشرة، حيث وقع محافظ الغربية بروتوكول تعاون مع صندوق تحيا مصر، لإقامة هذا المشروع في 21 أكتوبر الماضي.

كما تفقد، خلال جولته، أعمال تطوير كورنيش ترعة القاصد خلف الإستاد وذلك بطول 1.5 كيلو متر وبتكلفة 16مليون و500 ألف جنيه بمشاركة المحافظة مع المجتمع المدني والتى تضمنت رصف الشارع وإنارته وتدبيش جسر الترعة وعمل أرصفة ومقاعد ذات مظهر جمالي للمواطنين تكون متنفسا طبيعيا لهم، حيث وجه محافظ الغربية رئيس حي ثان طنطا باستكمال زراعة الأشجار على الكورنيش مع مراجعة وتغطية كل الفتحات الموجودة بأعمدة الإنارة وتجميل لافتة الإعلانات في مدخل الشارع.

وتابع المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير سور الاستاد الجارية وعمل محلات تجارية من جميع الجهات باستثمارت تتجاوز 325 مليون جنيه.

ووجه مدير مديرية الإسكان بمراعاة عمل منسوب الجراجات، وفق المواصفات القياسية، وكذا إزالة كل التشوينات الخاصة بأعمال البناء من الطريق في موعد أقصاه، يوم الثلاثاء المقبل، لحين البدء في تخطيط الشارع، وإنهاء شركة الكهرباء أعمال نقل كشك الكهرباء، خلال أسبوع حتى يستكمل المقاول أعمال البناء.

كما تفقد إحدى نماذج تشطيب الواجهات الخاصة بالمحلات، لاختيار أفضل مظهر حضارى للواجهة.

وسبق وصدر قرار إزالة لسور الإستاد لكونه آيلا للسقوط، وتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، لتحويله إلى محلات تجارية، للحفاظ على المظهر العام للإستاد وخلق متنفس جديد للمواطنين مع زيادة الفرص الاستثمارية للمحافظة.

وفى نهاية الجولة أكد محافظ الغربية أهمية تسريع وتيرة العمل وإنجاز كل المشروعات الجارية حتى يشعر المواطنون بالجهد المبذول للنهوض بكل الخدمات المقدمة إليهم.