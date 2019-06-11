أشاد الإعلامي عمرو أديب بمساعي زاهي حواس وزير الآثار السابق، الرامية إلى استرداد رأس تمثال "توت عنخ آمون"، ومنع بيعه في مزاد ببريطانيا.

وقال "أديب"، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "ده بالذات لأ، لأن مفيش منه غير واحد بس، ولازم نفهم إزاي خرج من مصر".

وطالب "أديب" بوقف مزاد بيع تمثال توت عنخ آمون، وفقًا لتصريحات "حواس"، التي شدد فيها على أنها مسروقة.

وواصل: "زاهي حواس طلع على محطة أمريكية، وحرك الدنيا كلها، واتكلم على إن رأس توت عنخ أمون مسروقة، عشان كده بقول إن مصر فيها رجالة تهز العالم، إحنا مش بلد صغيرة".

ولفت إلى أن الصحف الأجنبية استجابت لمناشدات "حواس"، وبدأت تنشر عن هذا الموضوع: "اللي اشترى الراس دي، هو اللي اشترى سخم كا، لأن بالنسبة لهم الفلوس أرخص من شقق في لندن".