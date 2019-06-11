أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن تمنيه بشفاء النجم عزت أبو عوف، بعدما تعرض إلى وعكة صحية، قبل يومين، واصفًا إياه بـ"الصديق المؤدب، ابن الناس، والمثقف"، حيث عبَّر أيضًا عن سعادته بعدما ربطتهما علاقة زمالة، وظهوره معه كمقدم برامج في أحد برامجه.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، أن هناك أنباء عن تحسن الحالة الصحية لـ"أبو عوف": "هو باشا، حاسس إنك بتشتغل مع برنس، ثقافة، لغة، شياكة، ولبس".

وتابع: "كان لا يتذمر ولا يغضب في العمل، ومواعيده كانت منضبطة، بل كان يأتي إلى الاستديو قبل بداية الحلقات بوقت طويل، رغم أنه لم يكن إعلاميًا أو مذيعًا، لكنه كان دائم التحضير لعمله".

وواصل: "عزت إنسان جيد وممثل محترم وعمل مزيكا حلوة، وأتمنى أن ندعو له بالشفاء".