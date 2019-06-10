لقي شخص مسن مصرعه، اليوم، إثر انقلاب جرار نظافة بالوحدة المحلية العصافرة التابعة لمدينة المطرية بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث، يفيد بورود بلاغ من بعض الأهالي، بانقلاب جرار بقرية العصافرة مركز المطرية، ونتج عنه وفاة شخص.

انتقل ضباط مباحث المركز وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن وفاة المواطن إبراهيم محمد صالح إبراهيم، 70 سنة، ومقيم بقرية العصافرة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى المطرية العام تحت تصرف النيابة العامة.

وأكد مصدر مسؤول أن المجني عليه كان عاملا باليومية في قيادة جرار، لجمع النظافة باليومية تابع للوحدة المحلية بالعصافرة.

وحُرر عن الواقعة المحضر رقم 1458 لسنة 2019.