وزيري: سنطالب بوقف مزاد رأس توت عنخ آمون ببريطانيا واسترداد التمثال

قال الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، إن هناك أخبارا إيجابية متوقعة عن وقف بيع رأس تمثال توت عنخ آمون في مزاد ببريطانيا.

وأضاف "وزيري" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "أرسلنا بالاتفاق مع وزارة الخارجية، وسفارة مصر في لندن، طلبًا بوقف المزاد، والمطالبة بالمستندات التي تثبت أنه خرج من مصر بطريقة شرعية".

وتابع أن مصر استردت عددا كبيرا من القطع الأثرية خلال السنوات الماضية بنفس الطريقة: "سنوقف هذا المزاد ونطالب باسترداده فورًا، كما أن هناك مزادًا آخر لتوت عنخ آمون".

وواصل: "من الممكن أن تكون قد خرجت من معبد الكرنك، وأرسلنا إلى جميع المخازن للاستفسار عن الأمر، ولكن ما لا شك فيه، أنها قطعة آثار مصرية".