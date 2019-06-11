مؤسس "استثمر في وطنك": سعر البنزين في مصر من أرخص الأسعار بالعالم

أعرب المستشار محمد سالم، مؤسس مبادرة "استثمر في وطنك الثاني مصر"، عن سعادته بنجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادي في مصر، متوقعًا أن يشهد عامي 2019 و2020 طفرة اقتصادية كبرى يشعر بها المواطن وتنعكس بصورة واضحة على معيشته.

وأضاف "سالم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، أن الجميع شاهد على الإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي قامت بها مصر لتسير لأول مرة منذ أكثر من 30 سنة في الطريق الصحيح نحو بناء اقتصاد قومي قوي يوازي اقتصادات العالم، كما وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى أن نجاح الإصلاح الاقتصادي سيخرص كل الألسنة المحرضة على مصر والمشككة في الإنجازات الكبرى التي تحققت فيها، معربًا عن استيائه الشديد من شائعات زيادة أسعار البنزين على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن سعر البنزين في مصر من أرخص الأسعار في العالم حيث لم تتجاوز قيمته حد 0.46 دولار، بينما متوسط السعر العالمي للبنزين في العالم يصل إلى ما يقرب من 1.13 دولار.