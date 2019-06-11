طالب الإعلامي عمرو أديب، بخفض أسعار السلع، بعدما ارتفعت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، قائلًا: "هو إحنا في الهم مدعيين وفي الفرح منسيين؟!".

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، أن أسعار الليمون انخفضت اليوم، لتبلغ 40 جنيهًا في سوق العبور بعدما كانت بـ100 جنيهًا: "وعلى آخر الشهر هيرجع بـ10 جنيه و5 جنيه".

وقال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن إنتاج الليمون في شهر يونيو يكون قليلا للغاية كل عام، ما أدى إلى قلة العرض وزيادة الطلب، ما أدى لارتفاع سعره خلال الأيام الحالية.

وأضاف "القرش"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج "حديث المساء"، المذاع عبر شاشة "MBC مصر"، أن الوزارة تحاول زيادة المعروض من المحصول الجديد لليمون، لافتًا إلى أن الليمون المتواجد في السوق حاليًا هو المخزون القديم له.

وتابع، أن هناك سلسلة من الحلقات الوسيطة، حيث تحاول الوزارة أن تصل المزارعين المنتجين لليمون بالمستهلكين بشكل مبشر، عبر إقامة الشوادر والتوسع بشكل أكبر من أجل تغطية عدد أكبر من السلع.