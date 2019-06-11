انقلبت بهم سيارة زفة بترعة بسوهاج.. مصرع العريس و2 آخرين وإصابة العروس

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، مساء الاثنين، إثر انقلاب سيارة زفة عريس وعروس، داخل ترعة بجوار كوبري حمودة بطهطا، شمال سوهاج، كما أصيبت العروس وفتاة أخرى بحالة إغماء، وجرى نقل الجثث والمصابين لمستشفى طهطا العام.

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز طهطا، يفيد بحدوث انقلاب لسيارة زفة عريس وعروس، داخل الترعة الإبراهيمية بجوار كوبري حمودة، وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، وتبين من الفحص انقلاب سيارة زفة عروسة بالترعة الإبراهيمي.

وتمكن رجال الحماية المدنية من انتشال العروس "دنيا زيدان عبد الرحمن"، 22 عامًا، وتقيم قرية الطليحات، وتبين إصابتها بحالة إغماء، كما تم استخراج، ضحي أحمد السيد 18 عامًا، مصابة بحالة إغماء، ونقلها لمستشفى طهطا العام تحت الملاحظة الطبية.

كما نتج عن الواقعة مصرع كل من "مروان. ا. س. ج" العريس، أحمد عوض جاد الكريم، 30 عامًا، جثة هامدة، وجهاد أحمد السيد، 26 عامًا، وجرى نقلهم لمشرحة مستشفى طهطا العام، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.