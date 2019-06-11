ساويرس للسوريين: "مصر أم الدنيا.. مرحبا بكم في بلدكم الثاني"

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس، على تغريدة عبر موقع "تويتر" لأحد السوريين عن استقراره بمصر، قائلا: "مصر أم الدنيا وبيت لكل اللي بيحبها.. مرحبًا بيكم في بلدكم الثاني وإن شاء الله سوريا هترجع تاني جميلة وعريقة زي ما عرفتها".

وغرد أحد السوريين يدعى عمر إدلبي، عبر حسابه على تويتر:"استقرت عائلتي في مصر منذ بداية 2012، لم يحصل معنا ولا حتى حادث واحد مسيء لنا، أو يستهدفنا من منطلق تمييزي كسوريين، بل بالعكس، كوننا سوريين كان دائمًا مفتاح علاقات طيبة مع المصريين، وسببًا لترحيب إضافي استثنائي.. شكرًا من القلب لشرفاء مصر".