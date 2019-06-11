أعلن المهندس عمار مندور رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنّه جارِ التفاوض مع شركات "مخابز القاهرة الكبرى، مطاحن شمال القاهرة، ومطاحن جنوب القاهرة"، لتشغيل 3 مخابز جديدة شاملة المعدات، وإعادة تشغيل مخبز رابع في عدد من أحياء المدينة.

وقال رئيس الجهاز: "يأتي ذلك في إطار النهوض بمنظومة رغيف الخبز البلدي بالمدينة، لتوفير أكبر قدر من احتياجات سكان المدينة من رغيف الخبز"، مشيرا إلى أنّه المدينة بها مخبزين لإنتاج الخبز البلدي كاملة المعدات بحي "الأندلس" الحي السابع سابقا، ومخبز ثالث بمعداته بحي "الزهور" بالإسكان الاجتماعي سابقا بمنطقة "البنفسج" شاملا المعدات، وكذا وجود مخبز رابع بنفس الحي بمنطقة النرجس دون معدات، جاهز للطرح للتشغيل مقابل حق الانتفاع.

وأوضح مندور أنّه تم عقد اجتماع مع مسؤولي شركة "مخابز القاهرة الكبرى"، للاتفاق على تشغيل أحد المخابز الأربعة، مضيفا أنّه تم معاينة المخابز من قبل اللجنة لتحديد احتياجاتها، ومعرفة الإجراءات الإدارية والمالية، للحصول على موافقة هيئة المجتمعات العمرانية على حق انتفاع أحد تلك المخابز وتشغيلها.

وأكد رئيس الجهاز أنّه جارِ التخطيط في الفترة المقبلة، لإقامة مخبز بمشتملاته بكل حي من أحياء المدينة، خاصة الأحياء التي لا يوجد بها مخابز لإنتاج الخبز البلدي، مثل "الصفوة، الكوثر، والأشجار" بالمدينة.