وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص أراضٍ فى مدينة أسيوط الجديدة والشيخ زايد والشروق والعاشر من رمضان لإقامة مجتمعات سكنية وصناعية ومركز طبى لمرضى السرطان.

وقال عاصم الجزار، وزير الإسكان، إنه تم تخصيص قطعتَى أرض بمساحة إجمالية 77 فداناً، بالحى الثانى بمدينة ناصر بأسيوط، لشركة بورتو أسيوط للتنمية السياحية، لإقامة أول مشروع عمرانى متكامل، فى مدينة ناصر، بشرط ألا تتجاوز مدة التنفيذ 6 سنوات ونصف.

تخصيص أراضٍ لمجتمعات سكنية وصناعية فى المدن الجديدة

كما وافقت هيئة المجتمعات على الطلب المقدم من رئيس أمناء مؤسسة العزيمة لدعم مرضى السرطان، ونصت الموافقة على تخصيص قطعة أرض بنشاط طبى بمساحة 3150 متراً بمدينة الشروق، لإقامة مركز طبى لمرضى السرطان لأخذ جرعات العلاج الكيماوى بالمجان، وذلك بنظام البيع بالأسعار المعمول بها. وأضاف الوزير أنه وافق على تخصيص قطعة أرض بالمحور المركزى بمدينة الشيخ زايد، بمساحة نحو 2120 متراً، لشركة كفافى الدولية للاستثمار، لإقامة نشاط تجارى إدارى، فى مدة تنفيذ 3 سنوات منذ تاريخ التسلم.

وأشار طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أنه تمت الموافقة على الطلب المقدم من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لتخصيص قطعة أرض بمساحة 1058 متراً مربعاً، بمدينة الشروق، لإقامة مدرسة للمتفوقين لخدمة سكان مدينتَى الشروق وبدر. وأضاف أنه تم تخصيص أراضٍ بمدينة السادات، وذلك لبناء مخازن مستقلة للمواد الخام المستخدمة فى العملية الإنتاجية، لصالح شركة مصر إسبانيا للبطاطين والمنسوجات، مع الالتزام بالاشتراطات البنائية.