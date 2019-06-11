أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية مخدرات متنوعة، أخفاها راكب مصري فور وصوله من هولندا فجر اليوم، داخل جيوب سحرية في حقائبه وبين طيات ملابسه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة معه.

واشتبه رجال الجمارك في راكب مصري في أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة "مصر للطيران" القادمة من أمستردام، إذ اشتبه أحمد سيد ابراهيم مأمور اللجنة في الراكب مصري الجنسية لارتباكه الشديد، وبالعرض على طارق محمد نائب مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائبه ضمت محمد عبدالباقي مأمور تفتيش الركاب، تحت إشراف أحمد عمر عبدالقادر كحك، وتبيّن وجود 65 قرصا اكستازيا وكميات مختلفة من الكوكايين والحشيش ونبات الماريجوانا وبذور ماريجوانا وتربة الماريجوانا مخبأة بين طيات الملابس بحقيبته.

وقرر جمال عبدالفتاح مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط وإحالة الراكب للنيابة، تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.