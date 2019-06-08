وصل مطار القاهرة الدولي صباح اليوم السبت، أسياس أفورقي الرئيس الاريتري، في زيارة إلى القاهرة تستغرق يومين، يلتقى خلالها مع عدد من المسئولين، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلًا عن مستجدات الأوضاع في القارة الأفريقية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويبحث رئيس اريتريا، تعزيز التعاون الثنائي في القطاعات المختلفة، ومنها الزراعة واستغلال الثروات الحيوانية والسمكية والبنية التحتية والتجارة والثقافة والتعليم والصحة، وتأكيد مواصلة برامج الدعم الفني المقدمة من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

كما يبحث رئيس اريتريا، تأكيد أهمية زيادة التنسيق والتشاور بين الجانبين حول الأوضاع والقضايا المتعلقة بالمنطقة، في إطار العمل على إحلال السلام والاستقرار.