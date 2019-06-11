قال المهندس خالد صديق رئيس تطوير العشوائيات، إنه بحسب خطة الصندوق الخاصة بتطوير العشوائيات، فعلى نهاية العام الجاري 2019 سيكون الصندوق قد انتهى تماما من هدم جميع المناطق العشوائية غير الأمنة على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وأضاف "صديق" خلال مدخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" على قناة "dmc"، أن عملية الهدم في كل منطقة تتم من خلال استراتيجة كاملة لكل منطقة على حدة، حسب المشاكل التي تواجه السكان.

وتابع أنه فيما يتعلق بمحافظة القاهرة فهناك 62 ألف أسرة يعيشون في أماكن تمثل 4 درجات من الخطورة، وسيتم تأمينهم بشكل كامل على نهاية العام الحالي، من خلال 40 ألف وحدة سكنية جديدة يتم إنشاؤها لعملية نقلهم، بالإضافة إلى القضاء على التلوث الصناعي فى عدد من الأماكن السكانية القريبة من المصانع.