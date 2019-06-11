ألقت مباحث قسم قها، القبض على ربة منزل حاولت إدخال كمية من الأقراص المخدرة لزوجها المسجون داخل حلة مكرونة وأثناء التفتيش تم ضبط البرشام وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير الأمن، إخطارا يفيد أنه أثناء تفتيش الزيارة الخاصة بسجن قها، جرى ضبط "ن. ع" 34 عاما، وبحوزتها 120 قرص مخدر "ترامادول" وهاتف محمول داخل حلة مكرونة أثناء إدخالها لزوجها المسجون ويدعى "ح. ص. ح" 25 عاما، عاطل على زمة قضية مخدرات.

وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للأقراص المخدرة بقصد إدخالها للمسجون للإتجار فيها وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.