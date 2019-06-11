أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد اليوم الثلاثاء، إعدام 150 كيلو جرامًا أغذية متنوعة فاسدة ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملة مكبرة تضمنت مراكز المحافظة الخمسة.

وقالت الدكتورة سيدة مشرف، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إنه تم ضبط أغذية فاسدة متنوعة في حملة مشتركة مع مديرية التموين وإدارة الطب الوقائي بقطاع الصحة، بقيادة الدكتور صلاح محمد علي مدير الإدارة، ووكيل مديرية الصحة بالمحافظة، وتم تحرير محاضر بها، وأمرت النيابة العامة بإعدام هذه الأغذية لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

ومن جانبه أوضح الدكتور صلاح محمد علي، مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بالمحافظة، إعدام 27 كجم أسماك، و14 كجم سمك رنجة، و10 لتر عصائر فواكه مصنعة ومعلبة، و16 كجم حلوي " نوجا"، و10 كجم مخلل، و10 كجم فواكه، و3 عبوات "جبنة فيتا"، تم ضبطها في حملة مشتركة مع مديرية التموين ومباحث التموين، داخل محلات تجارية وأسواق بزمام المراكز الإدارية الخمسة.

ولفت "صلاح" لسحب 30 عينة من محلات تجارية ومطاعم وكافيتريات، لتحليلها بالمعامل لتحديد مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، تضمنت أسماك ودواجن ولحوم وألبان وفاكهة وعصائر.