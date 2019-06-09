قررت الدكتورة سيدة مشرف، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، إحالة واقعة حقن طفلة بمادة "الكورتيزون" بمستشفى الداخلة العام، للتحقيق.

وأكدت سيدة، أنه جرى فتح التحقيق في واقعة اتهام والد طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، لأحد الممرضين بمستشفى الداخلة العام بحقن نجلته بمادة "الكورتيزون" عن طريق الخطأ، وذلك خلال تلقيها العلاج بالمستشفى، إثر إصابتها بنزلة معوية.

وأشارت إلى محاسبة من يثبت من خلال التحقيقات تقصيره في عمله، مشددة على عدم السماح بوجود أي تجاوزات أو مخالفات داخل قطاع الصحة بالمحافظة.

وكان أحد الموظفين بمنطقة شرق العوينات، قد حرر محضرا بقسم شرطة مركز الداخلة، موجها الاتهام لأحد الممرضين بمستشفى الداخلة العامة، بالإهمال الطبي وحقن نجلته بمادة الكورتيزون عن طريق الخطأ خلال علاجها بالمستشفى من نزلة معوية، وحُرر بالواقعة المحضر رقم 663 إداري مركز شرطة الداخلة، وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.