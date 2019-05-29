استعدت مديرية الصحة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، لاستقبال عيد الفطر، بتشكيل غرفة عمليات لمواجهة الطوارئ، ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات العامة والمركزية، والإدارات الصحية والوحدات الصحية والمراكز الطبية، ومرفق الإسعاف.

وقالت الدكتورة سيدة مشرف وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، إن الاستعدادات تشمل أيضا توفير الأدوية والأمصال وكميات مناسبة من الدم في البنوك المختلفة، بالإضافة إلى تواجد فريق طبي كامل بمستشفيات الحميات من أخصائيين ومساعدي أخصائيين ونواب وهيئة التمريض طول 24 ساعة وتكثيف الرقابة على الأغذية بكافة أنواعها وأخذ عينات من الأغذية المقدمة في كافة الأماكن العامة ومنافذ التوزيع لفحصها وإعدام التالف منها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضافت سيدة، أنه جرى صدور تعليمات بتكثيف النوبتجيات بمرفق الإسعاف وكافة المستشفيات والمراكز الصحية خلال أيام عيد الفطر المبارك.