نظم مركز إعلام زفتى بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، ندوة تثقيفية، تحت عنوان "المشروعات القومية الكبرى وآفاق المستقبل"، تحت إشراف محمد مصطفى مدير المجمع الإعلامي، وسمير مهنا مدير عام إعلام وسط الدلتا، وأدارتها منى إبراهيم عمار، وذلك بمقر قاعة مجمع الإعلام.

وأكد المهندس سالم بسيوني مهندس مشروعات بمديرية الطرق والكباري بالغربية، أن الدلتا تمثل 50% من مصر وإعادة شبكات الطرق بالقاهرة والدلتا ضرورة من أجل التنمية، متناولًا عرض مجموعة من المشروعات التي جرى إنجازها وتكلفتها والعائد الاقتصادي منها، والمتمثلة في "طريق دمياط القاهرة، الطريق الساحلي، المجمعات السكنية الجديدة".

وحذر "بسيوني"، من إلقاء المياه على الطريق المرصوف في الصيف لأنه يشكل خطر على الطريق، مشيرًا إلى أهمية المشروعات القومية لتنمية الاقتصاد القومي.