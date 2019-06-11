قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنّ مصر بدأت مخاطبة الخارجية البريطانية لوقف عملية بيع رأس تمثال منسوب لـ"توت عنخ آمون"، يعرض 4 يوليو المقبل في إحدى صالات المزدات، وذلك في إطار خطة إعادة الآثار التي تم تهريبها إلى الخارج.

وأضاف وزيري خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، أنّ هناك إدارة في المجلس الأعلى للاثار تسمى إدارة الآثار المستردة منشأة منذ العام 2002، وهدفها متابعة أي مزاد يقام في أي دولة لبيع الآثار، ولها تواصل مع جميع المعارض لمعرفة تفاصيل أي مزاد في العالم.

وتابع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنّه تم إرسال خطاب شديد اللهجة لوقف المزاد على بيع رأس توت عنخ آمون، وتمت مطالبتهم بإظهار الأوراق التي تؤكد امتلاكهم التمثال، وسيتم إيقاف المزاد حتى إثبات ملكيته، خاصة أنّه من شروط استرداد القطع الآثرية المفقودة والمهربة، أنّ تكون مسجلة لدى وزارة الآثار المصرية من البداية.