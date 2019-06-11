"ما تيجي نخرج"، اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإذا كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوط الحياة وأعباء العمل، تقدم لك "الوطن" مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها، وتتضمن ما يلي:

- عرض مسرحية "3 أيام × الساحل" للفنان محمد هنيدي على مسرح كايرو شو موفينبيك بـ6 أكتوبر الساعة 10 مساءً، وأسعار التذاكر 200 و300 و400 و500 و750 و1000 جنيه.

- يستضيف مسرح الهناجر العرض الموسيقي الراقص "كارمن" الساعة 8 مساءً، وسعر تذكرة الدخول 30 جنيهًا.

- حفل فرقة "أحاسيس مختلفة" بقيادة الفنان "رضا جويدة" على قاعة الحكمة في ساقية عبدالمنعم الصاوي الساعة 7:30 مساءً، وسعر التذكرة 47 جنيهًا.

- معرض "الدرب إلى النهضة" في مركز درب 1718 بمشاركة 18 فنانًا، من الساعة 4 إلى 6 مساءً.

- دار الأوبرا المصرية تقدم العرض الأوبرالي "إكسير الحب – جيتانو دونيزيتي" على المسرح الكبير الساعة 8 مساءً، وأسعار التذاكر 60 و85 و110 جنيهًا.

- فريق "كارفان ساراي" الموسيقي يقدم ليلة موسيقية في مكان يجمع فيها بين الموسيقى الإلكترونية والموسيقى الشرقية والهندية بأصالتها وقوتها الساعة 7:30 مساءً، وسعر التذكرة 80 جنيهًا.

- حفل فريق انسجام في "رووم آرت سبيس" بالتجمع الخامس الساعة 9 مساءً، وسعر التذكرة 100 جنيهًا.

- حفل غنائي هارموني بقاعة النهر في ساقية عبدالمنعم الصاوي الساعة 7:30 مساءً، وسعر التذكرة 60 جنيهًا.

- ليلة كاريوكي في "رووم آرت سبيس" الساعة 8 مساءً، وسعر التذكرة 50 جنيهًا.