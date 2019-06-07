"ما تيجي نخرج"، اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإذا كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوطات الحياة وأعباء العمل، "الوطن" تقدم لك مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها، وتتضمن ما يلي:

حفل المولوية المصرية، في ساقية الصاوي، 7 مساءً، وسعر التذكرة 57 جنيها.

حفل ثلاثي علي عيسى، في رووم آرت سبيس، 9 مساءً، وسعر التذكرة 100 جنيه.

حفل فرقة قرار إزالة، في علبة ألوان، 9 مساءً، وسعر التذكرة 100 جنيه.

مسرحية "3 أيام في الساحل"، على مسرح كايرو شو، 10 مساء، وأسعار التذاكر 200، 300، 400، 500، 750، 1000 جنيه.

مسرحية كلها غلط، على مسرح نجيب الريحاني، 9 مساءً، وأسعار التذاكر 50، 75، 100 جنيه.

مسرحية الملك لير، على مسرح كايرو شو، 10 مساءً، وأسعار التذاكر 250، 350، 500، 700، 1000، 1500 جنيه.